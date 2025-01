Els bombers s'entrenen en progressió en cascada de gel

Un bomber escalant per la cascada de gel de l'Estany Negre de Juclar durant la pràctica d'ahirBombersGRM

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El grup de rescat de muntanya dels bombers va dur a terme un entrenament de progressió en cascada de gel ahir a la cascada de l'Estany Negre de Juclar, que es trobava en "condicions excel·lents" per la pràctica, segons ha informat el cos a través de les seves xarxes socials. Els agents primer van realitzar una part teòrica, per repassar els aspectes de seguretat i tècniques de progressió i acte seguit van passar a la pràctica, tot fent servir pics i cordes per escalar la cascada, completament congelada.