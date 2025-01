El director de la policia commemora a la frontera els 200 anys de la creació de la Policia Nacional

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El director general de la policia, Francisco Pardo, ha visitat aquest matí la frontera del riu Runer per commemorar el bicentenari de la Policia Nacional, on s'ha trobat amb els agents destinats. Després s'ha desplaçat a la Unitat de Documentació on per descobrir una placa commemorativa d'aquest esdeveniment i ha agraït els 35 agents destinats la seva "contribució en la missió constitucional que tenen assignades i el seu gran treball per la seguretat i benestar d'aquest territori".

Pardo també ha destacat que a la Unitat de Documentació, els policies nacionals "realitzen una transcendental i importantíssima gestió de producció documental", i ha posat sobre la taula que es van expedir més de 8.000 documents d'identitat, 2.750 passaports i més de 1.800 targetes de identitat d'estrangers.

Aquesta tarda se celebrarà una taula rodona sobre els 200 anys de la Policia Nacional a la Seu d'Urgell i a la frontera amb Andorra, on es parlarà de la presència històrica del cos a la zona i les relacions amb Andorra.