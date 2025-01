Denuncien l’impagament de les hores extres al grup Menta

La Unió Sindical d’Andorra (USdA) té un altre front obert en matèria laboral que s’uneix als conflictes dels treballadors peruans i la negociació col·lectiva del conveni dels professionals sanitaris del SAAS per a l’any vinent. Fonts del sindicat van denunciar ahir que estan estudiant emprendre accions de tipus legal contra l’empresa de serveis de seguretat Menta, que acapara gairebé en monopoli aquest sector. L’organització sindical, després d’escoltar la versió d’una part dels treballadors i la de responsables de l’empresa, ha arribat a la conclusió que la via del diàleg difícilment arribarà a bon port.

Es tracta, concretament, de l’impagament de les hores extres a una part de la plantilla, de manera més precisa a aquells que provenien de Vipsa, que va ser adquirida pel grup acabat d’aterrar a Andorra el 2022. Menta, a banda de Vipsa, va adquirir Vallsegur i Prosegur, competint en aquest mercat amb Protecvall, Valira Seguretat i GSI –responsable només de vigilar el grup Pyrénées. Quan la plantilla de Vipsa –dels germans Cierco– va ser absorbida, Menta els lliurava cada mes dues nòmines, una de Menta amb les hores normals de la jornada pactada i una altra de Vipsa en què constaven les hores extres que “es pagaven a preu normal, sense l’increment del 40% que marca la llei”, van assegurar ahir fonts sindicals. Aquest sistema va durar de l’abril del 2022 a l’agost de l’any passat.

Menta Grup, un conglomerat empresarial amb seu a Espanya, va irrompre amb força al mercat andorrà de la seguretat privada el 2022. En poc temps, va adquirir companyies destacades, com Vallsegur, Seguriser, Vipsa, Iberfoc i SAS XXI, consolidant així una presència significativa al sector. Aquestes adquisicions van generar preocupació entre les empreses que van mantenir la seva independència. En aquell moment, el Govern va iniciar una investigació per assegurar-se que les operacions de Menta Grup complien la Llei de competència efectiva i protecció del consumidor, amb l’objectiu de prevenir possibles pràctiques monopolístiques al sector de la seguretat privada, estudi que va concloure que no hi havia cap irregularitat.

En paral·lel, Menta Grup va ampliar les seves activitats. Recentment, va anunciar un acord amb Cipher, la divisió de ciberseguretat del Grup Prosegur, per desenvolupar conjuntament el primer centre d’operacions de seguretat (SOC) d’Andorra. Aquest projecte preveu la creació de desenes de llocs de treball altament qualificats en l’àmbit de la ciberseguretat, reforçant així la infraestructura digital.

A més, l’exdirector de la policia Jordi Moreno s’ha incorporat a Menta Grup com a director de relacions institucionals, aportant la seva experiència de 38 anys en el cos per enfortir els vincles entre l’empresa i les institucions públiques i privades.

Des de l’agost passat s’ha deixat el sistema de doble nòmina. L’USdA es planteja una reclamació a la CASS perquè s’han deixat de fer cotitzacions i una altra per Inspecció de Treball per aconseguir l’abonament de la totalitat de les hores extres –entre 30 i 60 segons el vigilant.

Paral·lelament, el personal de Menta s’està organitzant per constituir un comitè d’empresa que faci de portaveu davant l’empresa i faciliti la resolució de conflictes entre les dues parts.

D’altra banda, des de l’organització sindical també es va explicar que una treballadora d’un important centre comercial ha estat acomiadada per reclamar el pagament de les hores extres, i es va posar sobre la taula que aquest és un problema molt comú que els assalariats temen denunciar per por de quedar-se sense el lloc de treball.