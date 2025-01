Andorra va moure 1.800 milions de dòlars en criptomonedes l'any passat

Publicat per Daniel Muñoz Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra va moure un total de 1.800 milions de dòlars en criptomonedes durant l'any passat, segons ha explicat el cap d'actius digitals de Morabanc, Carlos Salinas, en la presentació del curs de l'entitat i l'AGIA sobre vendes amb criptomonedesés. Salinas ha destacat que aquesta dada "confirma la tendència del mercat nacional a buscar noves formes de pagament" i que com a tal "és important participar en ell". La xifra la van conèixer al banc fa unes setmanes en la reunió de balanç de fi d'any amb la companyia Chainanalysis. Una empresa d'anàlisi de cadenes de blocs que proporciona dades i anàlisi a agències governamentals i institucions financeres.

La formació en vendes immobiliàries amb criptomonedes servirà "per a "permetre als professionals del sector tenir una primera idea del tema" si algun dia "es presentés una venda amb aquest tipus de pagament", ha explicat el president de l'AGIA, Gerard Casellas. "La formació és oberta per a qualsevol col·legiat i nosaltres subvencionarem una part del seu cost", ha relatat. Pel moment, Casellas ha anunciat que hi ha 39 persones apuntades.