La universitat planeja impulsar nous estudis amb Catalunya

La Universitat d’Andorra (UdA) estudiarà impulsar nous estudis conjuntament amb la Universitat Oberta de Catalunya. Ho va explicar el rector de la universitat, Juli Minoves, a l’entrevista que va oferir dilluns passat a Diari TV.

En una primera reunió amb la rectora de la UOC, Àngels Fitó, Minoves va explicar que “vam reafirmar la relació estratègica que tenim les dues universitats i a partir d’aquí, utilitzant recursos conjunts, es poden fer alguns bàtxelors més”, que se sumarien als ja existents com el d’Humanitats.

Les opcions que Minoves va mencionar per implementar com a nous estudis serien ciències polítiques i relacions internacionals. El funcionament dels cursos serien mitjançant una doble titulació, “la gent tindria la titulació de la UOC i la de la UdA”, va detallar el rector, que va afegir que els estudis serien virtuals i “un 30% del material seria organitzat per nosaltres i el 70% restant aniria a càrrec de la Universitat oberta”, fet que permetria “ampliar aquests bàtxelors d’una manera immediata”.

El perquè dels estudis que s’implementaran rau en el fet que “són carreres que complementarien bé tota la part que no s’estudia a la Universitat d’Andorra”. A més, també són titulacions que esdevindrien necessàries en el cas que Andorra acceptés l’acord d’associació, segons va explicar Minoves.