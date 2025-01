Preocupació entre els veneçolans residents per la situació al país

La situació de crisi social i econòmica a Veneçuela fa que cada vegada siguin més els ciutadans que abandonin les seves fronteres per a recalar en altres latituds. Les últimes dades parlen del voltant de vuit milions de persones exiliades, xifra que equival a un 30% del total de la població. A Andorra són més d’un centenar de persones les que han aconseguit trobar refugi i començar a refer la seva vida.

Yovanny González és un d’ells i va arribar al país després d’haver viscut tant a Ecuador com a Xile. En l’actualitat es dedica a la construcció i segueix amb preocupació els fets que es van donar fa uns dies a Veneçuela, on Nicolás Maduro va tornar a prendre possessió com a president. Ho va fer després d’imposar-se al candidat de l’oposició, Edmundo González, en les eleccions celebrades el passat mes de juliol. “Tinc el meu fill a Argentina i la meva filla als Estats Units. Portem mesos sense poder veure’ns, tot i que ja estem acostumats”, explica. “El que més em dol és que no hem triat aquesta situació, sinó que ens ve imposada”, relata fent referència a la seva condició d’exiliats.

El dia abans de l’acte, la lider de Plataforma Unitària Democràtica, María Codina Machado, va ser retinguda a la força durant un acte de protesta contra el Govern. Només van ser unes hores, però van posar en relleu la situació de tensió existent. “Ja sabem com funciona aquest règim del terror que s’estén per Veneçuela. Volen controlar la situació a base de por i violència”, assenyala Yovanny.

Reinaldo Márquez és fotògraf i líder de l’Associació de Residents i Simpatitzants de Veneçuela. En declaracions al Diari conta que els seus familiars tenen complicat informar-se de l’actualitat política perquè “tots els mitjans nacionals estan intervinguts” i que “molt poca gent té accés a la informació internacional, ja que la xarxa d’internet cau de manera recurrent”. Reinaldo també destaca que “hi ha molta gent que tornaria al país si canviés l’actual mandatari”, atès que “es produiria una millora en la situació econòmica i social”. “Necessitem de veritat que tots els països del món es fixin en el que està ocorrent”, conclou Yovanny.