Patrice Faure realitza la primera visita oficial a Andorra

Patrice Faure, nou representant personal del Copríncep francès, ha realitzat avui la seva primera visita oficial a Andorra. Durant la jornada, ha estat rebut tant pel cap de Govern, Xavier Espot, com pels síndics generals, Carles Ensenyat i Sandra Codina.

En primer lloc, Xavier Espot ha acollit Faure a l’Edifici Administratiu del Govern, on el representant ha signat el llibre d’honor i ha rebut el pin oficial com a obsequi institucional. Posteriorment, Faure ha visitat la Casa de la Vall, on els síndics generals l’han informat sobre la història parlamentària del país i l’activitat legislativa actual. A més, ha signat el Llibre d’Or del Consell General i ha conegut l’hemicicle de la nova seu parlamentària.

Durant les trobades, s’ha remarcat la importància de mantenir i reforçar els vincles històrics entre Andorra i el Copríncep francès. Faure, qui va assumir el càrrec el passat mes de desembre en substitució de Patrick Strzoda, està acompanyat en aquesta visita pel director de gabinet de la Representació del Copríncep Francès, Robert Mauri.

Finalment, aquest dimarts, el representant es reunirà amb els presidents dels diferents grups parlamentaris al Consell General per continuar aprofundint en les relacions institucionals.