Mercè Miguel escollida nova directora de la Fundació Bomosa

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Mercè Miguel ha estat escollida com a nova directora de la Fundació Bomosa. Miguel, amb més de deu anys d'experiència en el tercer sector i amb un bagatge consolidat de sensibilització, comunicació i moda sensible, pretén donar continuïtat a les iniciatives actuals de la fundació i obrir noves vies per ampliar el seu impacte en la societat, explica Bomosa. Segons Miguel, "la Fundació BOMOSA té un gran potencial per seguir marcant diferència a través de la seva acció social i ambiental. M’incorporo amb il·lusió i el compromís de sumar valor als equips i a les persones que formen part d’aquest projecte". La nova directora substitueix a Albert Batalla en el càrrec, qui marxà el passat mes d'octubre.

L'organigrama de Bomosa queda format per Turi Mora com a president, Oriol Giró com a secretari i Eva Tomás de tresorera. Laura Tomás, Bea Sans i Marc Taló en són els vocals. La Fundació, en el seu comunicat, també ha volgut donar les gràcies a Llorenç Ballester, que s'ha acomiadat com a patró després de formar part de l'organització des de la seva constitució.