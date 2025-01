Marsol impulsa la cooperació econòmica i laboral amb França

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge i presidenta d’Andorra Business, Conxita Marsol, ha visitat París aquest dilluns per reforçar la col·laboració entre Andorra i França en treball, emprenedoria i promoció econòmica.

Marsol s’ha reunit amb Thibaut Guilluy, director general de Treball del Govern francès, per abordar la recerca de treballadors segons les necessitats dels dos territoris. També ha visitat Station F, el campus de startups més gran del món, per explorar possibles col·laboracions en emprenedoria i programes de suport a startups andorranes.

La ministra ha mantingut trobades amb Yann de Pontbriand, president de l’Automobile Club de France, per preparar una presentació d’Andorra a socis del club, i amb Marc Ouayoun, director general del Grup Peter Auto, per tractar projectes vinculats a esdeveniments automobilístics com el Tour Auto i el Le Mans Classic.

Demà es desplaçarà a Tolosa per reunir-se amb 90 empresaris francesos i presentar les oportunitats d’inversió a Andorra en sectors com la tecnologia, el turisme i el comerç.