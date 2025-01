L'Andorra Guitar Fest inaugura el festival amb un concert solidari pels afectats de la dana

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La setena edició de l'Andorra Guitar Fest se celebrarà del 17 al 21 de febrer, i gaudirà d'un concert inaugural benèfic protagonitzat per nens i adolescents que estudien algun instrument musical, i on els fons recaptats aniran destinats a les escoles i bandes de música afectades per la dana a València. El concert es durà a terme el 17 de febrer a les sis de la tarda al Centre de Congressos d'Andorra la Vella. El preu de l'entrada pel concert inaugural és de 15 euros i es pot comprar a través del portal web del festival, i també el dia de concert. Les donacions es poden fer pels mateixos canals.

El festival comptarà amb quatre concerts més, entre els quals destaquen el que protagonitzaran diversos estudiants de postgrau de l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), el 18 de febrer a dos quarts de nou del vespre a teatre comunal d'Andorra la Vella, o el que tindrà lloc al casino, el 21 de febrer a la mateixa hora, i que protagonitzarà la Barcelona Flamenco Dance Company. Les entrades per cada concert es troben a un preu de 15 euros, però si es vol assistir a tots els esdeveniments, es pot comprar el lot a 50 euros.