Govern signa un acord amb Microsoft per accelerar la transformació digital

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Govern ha donat un pas més en la seva voluntat de seguir avançant cap a la transformació digital d'Andorra, signant un acord amb Microsoft, que permetrà accelerar-la. Al mateix temps, la col·laboració donarà un impuls a la modernització de les administracions públiques, així com de les empreses i els serveis a la ciutadania, segons recull el comunicat emès per l'executiu.

Aquest dilluns s'ha celebrat l'acte de signatura d'una aliança que busca "impulsar l'economia del Principat tot donant suport a la digitalització i l'emprenedoria". David Vicente, director d'Andorra Digital, en representació del Govern, i David Hernández, director d'Empreses de Microsoft Ibérica, han formalitzat el conveni. La presentació també ha comptat amb la presència del secretari d'Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell.

"Aquesta col·laboració reforça la nostra aposta per la transformació digital, de la mà d’un partner líder com és Microsoft. Treballem per millorar la qualitat dels serveis que oferim als nostres ciutadans i enfortir la competitivitat de les nostres empreses, tot plegat en un entorn de màxima seguretat i eficiència", ha destacat Vicente.