Corts rebutja traslladar en avió el pres intern al Marroc

José Miguel Martínez, condemnat a vuit anys de presó per tràfic de drogues a Andorra, es troba ingressat en un hospital oncològic de Rabat a causa d’un avançat càncer de coll que s’ha estès al cap. L’home, que està sedat amb morfina per alleujar els dolors tan aguts, va veure frustrat el seu trasllat al Principat el passat 8 de gener per l’empitjorament del seu estat de salut. L’advocat de Martínez, Manuel Pujadas, va presentar dimecres passat una petició al Tribunal de Corts per autoritzar el trasllat del seu client amb un avió medicalitzat. En el seu escrit, calcula que el cost del dispositiu seria d’uns 30.000 euros i defensava que aquesta és l’única opció viable per garantir la seguretat del viatge. “No podem permetre que la seva vida estigui en risc o que mori, perquè el més important és la vida, i s’haurien de demanar responsabilitats si això passa”, va manifestar al Diari.

La interlocutòria del Tribunal de Corts, emesa aquest divendres passat, rebutja aquesta petició argumentant que la decisió sobre els mitjans de trasllat és competència exclusiva de les autoritats estatals implicades, en aquest cas Andorra i el Marroc. Així mateix, manté l’ordre d’extradició, però condiciona el seu compliment a l’arribada d’informes mèdics actualitzats que certifiquin que Martínez està en condicions de viatjar.

El cas es remunta al setembre del 2024, quan Martínez va ser detingut a l’aeroport de Tànger gràcies a una ordre internacional de captura emesa per la policia andorrana. Pujadas va detallar que les autoritats marroquines van tardar quatre mesos a donar una resposta afirmativa a la petició d’extradició, des del setembre fins al desembre passat. Aquesta demora, segons el lletrat, no és imputable a Andorra i ha estat un factor clau en el retard del procés. Un cop aprovada l’extradició, es va planificar el trasllat per al 8 de gener. Per aquest motiu, tres agents del Servei de Policia d’Andorra es van desplaçar fins a Casablanca per assumir la custòdia del reu i escortar-lo fins al Principat.

Inicialment, la logística semblava garantida. A l’expedient constava un rapport médical de data 30 de desembre de 2024, que indicava que Martínez “està en bon estat general i lliure de qualsevol malaltia contagiosa”. A més, un informe mèdic emès a inicis de gener confirmava que el pres estava estable. Amb aquestes dades, el dispositiu es va activar, i els policies andorrans van emprendre el vol fins a la ciutat de Casablanca per a l’entrega del reu i arribada al Principat cap a les 21.00 hores d’aquell mateix dia. Tot i això, durant la nit del 7 al 8 de gener, l’estat de salut de Martínez es va complicar greument i va haver de ser ingressat d’urgència en un hospital oncològic de Rabat. Els metges que el tracten van concloure que no estava en condicions de viatjar i, per tant, es va cancel·lar el trasllat. Davant d’aquesta situació, els tres policies andorrans van haver de retornar al país sense Martínez.

Després d’aquest episodi, Pujadas ha defensat que aquest cas no només és una qüestió judicial, sinó també humanitària. “Es tracta de salvar la vida d’una persona”, va remarcar el lletrat, afegint que l’extradició només es podrà executar quan els metges acreditin que el seu client pot viatjar amb seguretat. També va detallar que ha informat diverses institucions, incloent-hi els ministeris d’Exteriors d’Andorra i Espanya, les ambaixades d’ambdós països, el consolat espanyol a Rabat, Interpol i el director de la policia andorrana. Tot i que l’objectiu immediat és garantir que el reu arribi a Andorra, Pujadas ja ha avançat que un cop estigui al Principat se sol·licitarà el trasllat a Espanya perquè el seu client pugui continuar el tractament mèdic especialitzat. “Ara mateix només hem de pensar a portar-lo”, ha conclòs.

Per la seva banda, el Ministeri Fiscal ha sol·licitat que es presentin nous informes mèdics per garantir que el trasllat es pugui dur a terme sense riscos per a la salut del reu. Alhora, el Tribunal de Corts ha confirmat que l’ordre d’extradició segueix vigent i que es procedirà quan hi hagi garanties mèdiques i sanitàries. Mentrestant, Martínez romandrà sota custòdia de les autoritats marroquines, hospitalitzat i rebent tractament pal·liatiu.