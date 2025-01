Cau lleugerament el nombre de cans adoptats a la gossera

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La gossera va registrar l’any passat un total de 65 adopcions, un lleuger descens percentual respecte al 2023. Així ho explica el president de l’Associació GosSOS, Jesús Cardesín, qui ha atribuït aquesta disminució a diversos factors. “D’una banda, hi ha hagut menys entrades de gossos, i, d’altra banda, sembla que les persones estan prenent més consciència. Temes com la situació d’habitatge han contribuït a aquesta tendència, ja que molts adopten només si disposen del permís necessari o de les condicions adequades per tenir un animal”, comenta Cardesín, qui recalca que, actualment, des de l’associació s’està invertint més temps a assegurar-se que els adoptants tenen clares les responsabilitats i poden mantenir el gos en bones condicions, amb l’objectiu d’evitar possibles retorns.

Segons les dades oficials, la gossera ha registrat 69 entrades i 65 sortides aquest any, i l’ocupació actual de les instal·lacions -que, segons Cardesín, disposen de prou espai per gestionar les necessitats sense saturació gràcies a les millores implementades recentment- és de 26 gossos. “Ens estem trobant amb un perfil d’entrada de gossos més grans, sovint de nou o deu anys o més. Això passa perquè els propietaris han hagut de canviar d’habitatge i no poden portar-los al nou lloc”, explica el president de l’associació. “També rebem gossos amb problemes de comportament i gossos perduts, especialment durant l’estiu. Aquests últims, sovint provinents de caçadors, majoritàriament no porten xip, cosa que dificulta localitzar-ne els propietaris”, afegeix.

La gossera es finança a través d’un contracte amb el Govern, les quotes dels 400 socis de l’associació i donacions particulars. Les necessitats més urgents són mantenir les ajudes veterinàries i el banc d’aliments.