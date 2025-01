Augment del ‘roaming’ impulsat per francesos i espanyols

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El consum de roaming al país no para d’augmentar i l’any passat no va ser l’excepció. La tendència de consum de dades per part dels turistes va a l’alça, sobretot per part dels visitants dels països veïns. De fet, Espanya ha estat el país amb més roamers totals anuals amb 6.500.000 usuaris, seguit pels francesos, que han suposat uns 5.800.000 usuaris. Amb tot, les dades canvien lleugerament quan es parla de les dades mòbils utilitzades al país. Els francesos han estat els visitants que més dades mòbils han consumit durant l’any 2024, amb un total de 900.000 gigabytes, 230.000 més que el 2023. Els espanyols han consumit de 120.000 gigabytes, 30.000 més que en l’any passat.