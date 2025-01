Andorra Telecom ofereix quatre noves tarifes de mòbil

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra Telecom ha presentat aquest matí quatre noves tarifes de mòbil que inclouen més dades, més minuts i més opcions de roaming pels clients, segons assegura la companyia. A partir d'ara hi ha disponible la "Tarifa 3GB" amb un cost de 8 euros al mes, la "Tarifa 15GB" per 18 euros mensuals i, per 2 euros més es pot utilitzar a Espanya, França i Portugal, així com la "Tarifa 50GB Roaming" que per 28 euros al mes les dades es poden utlitzar al Principat i també en els països esmentats anteriorment. Finalment, la "Tarifa 100GB Roaming Plus" ofereix 100GB de dades amb roaming inclòs a tota la zona 1, que comprèn Europa i els Estats Units, i 3000 minuts internacionals disponibles tant a Andorra com a la zona 1.

La companyia ha engegat una campanya promocional per promoure les noves tarifes, en la que es sortejaran tres vals de viatge de 3.000 euros cadascun entre totes les persones que contractin les noves tarifes.