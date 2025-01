25 anys de carn de qualitat

El juny del 1999, en poc mesos farà 25 anys, el Govern va aprovar el Reglament per a la utilització del segell oficial de control i garantia de Carn de qualitat d’Andorra. Aquesta normativa estricta estableix unes regles ineludibles per garantir la qualitat i autenticitat del producte. Amb els anys, aquest segell s’ha consolidat com una marca reconeguda, guanyant presència al mercat i fidelitzant consumidors gràcies a dos factors clau: la proximitat i la qualitat.

Segons Ramon Márquez, gerent de Grans Magatzems Pyrénées, la carn andorrana de quilòmetre zero té “molt bona acceptació” i “representa entre el 30 i el 40% de les vendes als nostres establiments”. Tot i que l’opció d’importació acostuma a ser més econòmica i procedeix majoritàriament d’explotacions espanyoles, “els clients del país estan més disposats a consumir productes locals”, afegeix. Aquesta preferència reflecteix un canvi de mentalitat en els compradors, que valoren cada cop més l’origen i la qualitat dels aliments que consumeixen.

Mercè Borràs, propietària d’El Rebost del Nord, d’Andorra la Vella, explica que els consumidors estan disposats a pagar una mica més per obtenir productes de qualitat superior. “Només tenim carn de qualitat i la gent la prefereix, encara que sigui una mica més cara”, afirma. A més, ressalta que tracten el producte amb cura per incrementar-ne el valor. “Deixem que la carn reposi i perdi una mica de sang per millorar-ne la tendresa. Aquest procés li aporta un plus que els clients valoren molt”.

A Ordino, Gonzalo Álvarez, de la Carnisseria Gonzalo, també destaca que molts compradors prioritzen la qualitat per sobre del preu. “Els nostres clients busquen carn de primera. Alguns prefereixen el segell andorrà, mentre que altres prioritzen garanties com ara la producció ecològica o d’explotacions extensives”, explica. Segons Álvarez, la demanda ha crescut notablement, en part per l’augment de la població a la parròquia i també pel reconeixement progressiu de la marca.

El relat que acompanya la Carn de qualitat d’Andorra ha estat fonamental per consolidar el seu èxit. “A mesura que es coneix el producte, s’ha anat notant un increment de les vendes. La marca genera fidelitat. Des dels inicis de la comercialització fins avui, la tendència ha estat de creixement constant”, assegura Márquez. Això també ha estat afavorit per la diversificació del producte, que ha ampliat les opcions disponibles per als consumidors.

Als supermercats Pyrénées, Andorra 2000 i Ametller Origen, la vedella i el bou són les varietats més populars, si bé altres tipus de carn també tenen una bona acceptació. Aquesta preferència es manté en altres punts de venda, com les carnisseries locals, on també es posa èmfasi a oferir productes seleccionats i tractats amb cura.

Després de 25 anys, el segell de Carn de qualitat d’Andorra ha demostrat la seva capacitat de fidelitzar consumidors. Un cop han tastat el producte, valoren la seva excel·lent relació qualitat-preu, deixant en segon terme el cost. Aquesta aposta per la qualitat ha permès consolidar el programa ramader.