La neu millora la situació dels colombians que van arribar sense feina

La situació dels colombians que han vingut a buscar feina al país ha millorat últimament gràcies a la neu i l’arrencada de la temporada, que ha permès que molts trobin feina. Les bones notícies les va compartir la portaveu de l’associació Colombianos en Andorra, Katherine Barbosa, que va explicar que, a falta d’un recompte oficial per especificar quants dels seus compatriotes han aconseguit alguna ocupació, “el feedback que tenim i els comentaris que ens arriben” indiquen que la situació ha anat a millor.

Tot i tenir feina, per altres la situació no és la ideal, Barbosa va explicar que alguns colombians continuen treballant al país sense papers, però que no volen treure el seu cas a la llum per por a les possibles repercussions. Altres van optar per marxar a Espanya, també sense la documentació pertinent, perquè afirmen que “allí és més probable treballar indocumentat que aquí”, va explicar la portaveu.

Amb tot, el balanç és positiu. L’inici de la temporada de neu i els consells que donen des de Colombianos en Andorra per ajudar els nouvinguts han permès millorar una situació que fa tot just un mes semblava crítica. Llavors, Barbosa va explicar que “un projecte migratori no plantejat i sense ordre” alimentat per la desinformació d’algunes persones, que afirmaven que es pot venir al país sense feina i trobar-ne fàcilment va provocar una arribada important d’immigrants provinents de Colòmbia. Un altre factor decisiu van ser les males condicions de vida al país sud-americà i la seguretat que s’ofereix aquí, que resulta molt atractiva per a les famílies que venen a buscar-se la vida. Ara, després dels comentaris que han rebut des de l’associació les últimes setmanes “sembla que la temporada serà bona”.

Altres colombians que no van tindre tanta sort van optar per tornar a casa, ja sigui gràcies a l’ajuda dels seus familiars per pagar el bitllet d’avió o recorrent a ajuda d’organitzacions com Càritas, que va finançar el retorn d’un colombià que no va aconseguir prosperar laboralment al país i es va veure sense possibilitats de tornar a casa.

Els colombians han estat la segona nacionalitat que més ha augmentat percentualment l’últim any fins a arribar als 1.318, un 34,4% més que el desembre del 2023, quan es registraven 981 persones. Només s’han quedat per darrere dels peruans.