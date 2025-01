Laia Ateca guanya el Gaudí a la millor direcció d'art per 'Polvo serán'

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'andorrana Laia Ateca va endur-se un Gaudí a casa per la millor direcció d'art per la pel·lícula 'Polvo seran' de Carlos Marques, que també va ser escollida com a millor pel·lícula en llengua no catalana.

El guardó va ser el primer de la carrera d'Ateca després d'haver treballat en diversos projectes internacionals com la pel·lícula 'Blancaneus', que va ser guardonada amb un premi Goya i, a més, va participar en la producció artística de videoclips per a artistes de renom com Madonna, Maluma, Rosalía o Romeo Santos.