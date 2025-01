La gossera registra 65 adopcions el 2024 i continua advocant per l’adopció responsable

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La gossera del país ha registrat un total de 65 adopcions durant el 2024, un lleuger descens percentual respecte a l'any anterior. Així ho explica el president de l'Associació GosSOS, Jesús Cardesín, qui ha atribuït aquesta disminució a diversos factors. "D'una banda, hi ha hagut menys entrades de gossos, i, d'altra banda, sembla que les persones estan prenent més consciència. Temes com la situació d'habitatge han contribuït a aquesta tendència, ja que molts adopten només si disposen del permís necessari o de les condicions adequades per tenir un animal" comentava Cardesín, qui recalcava que, actualment, des de l'associació s'està invertint més temps en assegurar-se que els adoptants tenen clares les responsabilitats i poden mantenir el gos en bones condicions, amb l'objectiu d'evitar possibles retorns.

Segons les dades oficials, la gossera ha registrat 69 entrades i 65 sortides aquest any, i l'ocupació actual de les instal·lacions -que, segons Cardesín, disposen de prou espai per gestionar les necessitats sense saturació gràcies a les millores implementades recentment- és de 26 gossos. "Ens estem trobant amb un perfil d’entrada de gossos més grans, sovint de nou o deu anys o més. Això passa perquè els propietaris han hagut de canviar d’habitatge i no poden portar-los al nou lloc" explicava el president de l'associació. "També rebem gossos amb problemes de comportament i gossos perduts, especialment durant l'estiu. Aquests últims, sovint provinents de caçadors, majoritàriament no porten xip, cosa que dificulta localitzar-ne els propietaris" afegia Cardesín.

Actualment, la gossera es finança a través d’un contracte amb el Govern, les quotes dels 400 socis de l’associació i donacions particulars. Les necessitats més urgents, segons el president de GosSOS, són mantenir les ajudes veterinàries i el banc d’aliments, que és fonamental per a les persones amb problemes econòmics. "Aquest banc funciona principalment gràcies a les donacions, ja siguin en efectiu o sacs de pinso" detallava Cardesín, mentre subratllava que "l'objectiu principal és mantenir el mínim nombre de gossos possible a la gossera i maximitzar les adopcions, tot assegurant que tots els gossos estiguin correctament identificats amb xip i que les seves condicions de vida siguin adequades". En aquest context, Cardesín recordava una història especialment emotiva. "Un cas destacat és el de l’Ada, una gossa que va estar perduda durant molt de temps a les muntanyes de Sant Julià. Va ser una captura molt complicada perquè era extremament fugissera, però després de recuperar-la i treballar intensament en la seva rehabilitació, avui dia viu feliçment adoptada a Escaldes. Ens reconeix i ens saluda amb alegria quan ens la trobem, i això és una gran satisfacció".

Actualment, des de GosSOS, també es col·labora amb el Govern en campanyes de sensibilització per fomentar l’adopció i prevenir l’abandonament. "Promovem l’adopció en lloc de la compra d’animals. A més, fem enquestes prèvies per assegurar-nos que els adoptants tenen la capacitat d’oferir un bon futur als gossos" destacava Cardesín. Amb relació a aquesta qüestió, tot i que el president de GosSOS reconeix que Andorra té un alt nivell de civisme pel que fa al benestar animal amb molt pocs casos d’abandonament, també insisteix que cal continuar treballant per eradicar situacions on els animals no tenen condicions adequades, com ara gossos lligats en horts o camps. "Abans de comprar, pensem en els gossos abandonats que esperen una segona oportunitat. Els gossos adoptats són companys equilibrats i poden aportar una gran felicitat a les llars" animava Cardesín, com a missatge final.