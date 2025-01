El fons de reserva augmenta en 153 milions

Verificat per

El fons de reserva de jubilació va tancar l’any 2024 amb una rendibilitat anual del 7,31%, assolint un patrimoni de 1.822,7 milions d’euros. Aquest resultat representa un creixement notable respecte al tancament de l’any 2023, quan el patrimoni es va situar en 1.669,7 milions d’euros, evidenciant un increment de 153 milions en actius gestionats. Aquest augment es va deure principalment al bon comportament dels mercats financers durant el 2024 i a les decisions estratègiques d’inversió del fons, que van incloure una major exposició a la renda variable, inversions en renda fixa a mitjà i llarg termini i altres actius diversificats.

Comparativament, la rendibilitat del 2024 també supera lleugerament la mitjana anual registrada en els darrers cinc anys, que es va situar en el 6,09%. Això reforça la capacitat del fons d’adaptar-se a les fluctuacions del mercat i d’optimitzar els rendiments. Pel que fa a l’objectiu de superar la inflació andorrana a llarg termini, el fons ha acumulat una rendibilitat del 40,5% des del 2012, molt per sobre del 22,9% de l’IPC andorrà durant el mateix període, consolidant el valor real del patrimoni gestionat.

L’informe també reflecteix que, al llarg del 2024, les aportacions acumulades de la branca de jubilació de la CASS van contribuir significativament al creixement del patrimoni, al costat dels rendiments acumulats de les inversions. Aquestes dades provisionals estan pendents de revisió i tancament definitiu per part dels auditors, però confirmen una tendència positiva en la gestió del fons, “assegurant la seva sostenibilitat i reforçant el seu paper com a pilar fonamental per a les futures pensions”.