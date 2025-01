Un descens de preus limitat

Els preus dels carburants a Andorra han mostrat una tendència a la baixa des del 2022, quan es van assolir màxims històrics, però continuen sent elevats en comparació amb el període anterior a la pandèmia. Segons les dades del departament d’Estadística, el 2024 es va tancar amb un preu mitjà d’1,41 euros per litre per a la gasolina sense plom 95 i d’1,31 euros per litre per al gasoil de locomoció, xifres que, tot i reflectir una millora, encara impacten notablement en les economies familiars i empresarials.

Una treballadora d’una benzinera.Fernando Galindo

El 2020, l’inici de la pandèmia de la covid-19 va provocar una forta caiguda del preu del petroli a nivell global. Aquesta situació es va traduir a Andorra en uns preus molt accessibles per als consumidors, amb la gasolina 95 al voltant d’1,10 euros per litre i el gasoil per sota de l’euro. Tanmateix, l’escenari va començar a canviar dràsticament amb la recuperació de l’activitat econòmica i, sobretot, amb les conseqüències del conflicte entre Rússia i Ucraïna, que va desencadenar una crisi energètica de gran abast el 2022. Els preus de la gasolina i el gasoil es van disparar fins a superar els 1,50 euros i 1,60 euros per litre, respectivament, i van fer que els consumidors afrontessin un període de màxima pressió econòmica.

La situació va començar a revertir-se el 2023, gràcies a una relaxació de les tensions geopolítiques i a l’estabilització del subministrament de petroli a Europa. Aquesta tendència es va consolidar durant el 2024, amb una reducció mitjana del 3% en els preus respecte a l’any anterior. Així i tot, els nivells actuals encara estan lluny dels del 2020, i molts consumidors continuen percebent els preus com a elevats.

Al desembre de 2024, la gasolina sense plom 95 es va situar en un preu mitjà d’1,41 euros per litre, mentre que la gasolina 98 es va pagar a 1,47 euros per litre. Pel que fa al gasoil de locomoció, el preu mitjà va ser d’1,31 euros per litre, mentre que el gasoil millorat, que incorpora additius per millorar el rendiment, es va pagar a 1,35 euros per litre. Aquestes dades posen en evidència una certa estabilitat en els preus després d’anys de fluctuacions marcades, però no permeten relaxar-se, especialment en un context en què el cost de la vida ha augmentat.

Els sectors més afectats per la crisi dels carburants continuen sent el del transport i la logística, que han hagut d’adaptar-se a un escenari de marges més estrets i d’increments dels costos operatius. També les famílies s’han vist obligades a reorganitzar el seu pressupost davant l’augment acumulat dels preus dels productes bàsics, en part derivat del cost del transport. Per a molts conductors particulars, el combustible segueix sent un factor de pes a l’hora de decidir els seus desplaçaments o de valorar alternatives més econòmiques com el transport públic.

El desembre de 2024, els preus dels carburants van variar lleugerament entre parròquies. A Andorra la Vella i Encamp, la gasolina 95 es va pagar a 1,368 euros per litre, mentre que a Escaldes-Engordany, Sant Julià de Lòria, Canillo, Ordino i la Massana es va mantenir en 1,369 euros per litre. Pel que fa al gasoil de locomoció, el preu va ser d’1,272 euros per litre a Andorra la Vella, Encamp i Ordino, i d’1,274 euros per litre a Escaldes-Engordany, Sant Julià de Lòria, Canillo i la Massana. Aquestes diferències són mínimes, però reflecteixen l’efecte de la proximitat de les benzineres amb la xarxa principal de distribució.

Tot i aquestes variacions, els preus dels carburants a Andorra continuen sent més competitius que als països veïns, gràcies a una fiscalitat menys elevada. Aquesta diferència permet que, malgrat les tensions del mercat, el Principat segueixi sent un destí atractiu per a conductors de fora del país que busquen estalviar en carburant. No obstant això, els consumidors andorrans segueixen sentint la pressió d’uns preus que no han tornat als nivells prepandèmia i que continuen impactant les seves finances diàries.

De cara al 2025, les previsions apunten a una estabilització en els preus, sempre que no es produeixin noves tensions en el mercat energètic global. Malgrat això, el panorama encara genera incertesa, sobretot tenint en compte que el mercat dels carburants depèn en gran mesura de factors externs i difícils de preveure, com el preu del petroli o possibles conflictes geopolítics. La transició cap a un model energètic més sostenible, amb una aposta per alternatives com els vehicles elèctrics o híbrids, es presenta com una solució a llarg termini per reduir la dependència dels carburants fòssils i la seva volatilitat de preus. No obstant això, aquesta transició requerirà inversions importants tant en infraestructures com en polítiques que incentivin l’ús d’energies renovables i el transport més eficient.