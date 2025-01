Una avaria deixa sense servei el Funicamp tota la jornada

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Funicamp va patir ahir al matí una avaria que va interrompre el seu funcionament durant diverses hores. L’incident es va produir a les nou, quan hi havia poca gent a la pista. Els esquiadors afectats van ser evacuats utilitzant el mateix telecabina, que es va desplaçar a velocitats reduïdes fins a l’estació intermèdia dels Cortals, des d’on van ser traslladats en autobús a altres pistes per continuar esquiant sense més complicacions. Per garantir la mobilitat, Grandvalira Resorts va activar diversos serveis alternatius, incloent-hi un recorregut de busos entre Encamp i Canillo per connectar l’estació G1 amb el telecabina de Canillo. A més, des de les 14 hores es va oferir un servei addicional entre Grau Roig i Encamp, connectant el pàrquing del Cubil amb el Funicamp per millorar la connectivitat.