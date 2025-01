Prova pilot per apropar la recollida d'orgànica als ciutadans

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Amb l’objectiu “d’apropar a la ciutadania el tractament de la matèria orgànica” Pirinenca de Serveis endegarà aquest any una prova pilot per “verificar si hi ha interès per part dels ciutadans i si és viable” la recollida de matèria orgànica entre els petits productors i, per tant, si es pot instal·lar una planta per fer el tractament al país. Per dur a terme aquest test, l’empresa ha rebut una subvenció de 35.000 euros per part del Govern en el marc de les ajudes destinades als projectes d’economia circular.

Des de Pirinenca de Serveis ja s’han iniciat els contactes amb el comú de la Massana, ja que es vol comptar amb la col·laboració de la corporació comunal per fer aquesta prova. El primer pas serà adquirir una màquina per compostar la matèria orgànica que s’instal·larà a la parròquia massanenca i posteriorment també es pensa en una campanya de comunicació per informar sobre la prova. Encara s’ha de concretar de quina manera el comú ha de col·laborar per facilitar aquest apropament als ciutadans per tal que, de manera voluntària, hi hagi qui se sumi a aquesta prova pilot. De totes maneres, l’empresa ja treballa amb l’objectiu que cap al mes de març o abril ja es pugui posar en marxa el test, segons detalla la tècnica de residus de Pirinenca de Serveis, Cristina Álvarez.

L’objectiu que es marquen des de l’empresa no és tant “quantitatiu” és a dir, que no s’han fixat una fita de tones recollides com qualitatiu, és a dir, comprovar que implantar aquesta recollida als domicilis pot ser viable, obtenint “una bona qualitat de residus” i un producte final, el compost, també òptim. I és que cal tenir present que el reciclatge de la matèria orgànica requereix una selecció molt acurada de les deixalles perquè el compost final sigui de qualitat òptima. Per tant, el que la prova pilot vol aconseguir és verificar no només la implicació ciutadana sinó també la qualitat del compost final, perquè pugui ser utilitzable, per exemple, per al departament comunal de medi ambient o fins i tot per a les pistes d’esquí, entre altres.

Si la prova té èxit la idea és fer extensiva aquesta recollida a altres parròquies i instal·lar de manera definitiva una planta al país.