La patronal està d’acord que no és el moment d’aplicar la vinyeta

Publicat per Daniel MuñozÀlex Ripoll Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) admet les diferències de parer –entre els sectors econòmics– que representa una eventual aplicació d’una vinyeta a l’entrada del país per als visitants que no fan nit. Però la valoració compartida és que es tracta d’una mesura que ara no toca. Per tant, en línia amb l’anunci del ministre de Turisme, que dijous va avançar en sessió parlamentària que no és un projecte que es treballi a curt termini, que abans s’ha de cercar el sistema d’aplicació que no compliqui la mobilitat. “Ningú pensa que sigui una solució ara a curt termini, primer perquè hi ha manca de consens evident, després perquè presenta alguns dubtes de la seva aplicació pràctica, i en tercer lloc perquè potser primer Andorra ha de fer els deures en altres coses”, va manifestar el director de la patronal, Iago Andreu. Deures com ara habilitar aparcaments dissuasius a l’entrada del país perquè els visitants deixin el cotxe o més millores en el sistema de transport públic.