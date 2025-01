L’arbitratge posa traves a la vaga de xofers

Descontentament entre els xofers de Coopalsa després de la taula d’arbitratge celebrada ahir al matí. Tal com van confirmar al Diari fonts del comitè d’empresa, la companyia es manté ferma en el posicionament i defensa que “totes les actuacions portades a terme es mantenen dins del marc legal”. Si el laude no els és favorable, la vaga que tenien prevista realitzar durant les pròximes setmanes no es podria convocar al·legant una vulneració de condicions laborals. En tot cas, hauria de ser per altres motius subjectes a interpretacions.

El gerent de l’empresa, Gabriel Dallerès, i membres del comitè ahir de matí.Fernando Galindo

Segons l’advocat de Coopalsa, Marc Maestre, la taula d’arbitratge és una eina que permet a les dues parts exposar les diferents versions i les proves que les corroboren, mentre que “un àrbitre s’encarregarà d’escoltar i emetre un laude”. Aquest serà comunicat dimecres 22 de gener vinent i té la mateixa força que una sentència dictada en un judici. “A aquestes situacions s’arriba sempre que es parli de possibles vulneracions de les condicions laborals dels treballadors, però no quan es tracta d’altres aspectes, com ara els que fan referència a la interpretació de convenis, per exemple. Això aniria per un altre lloc. No tot és susceptible d’estar en una taula d’arbitratge”, va explicar l’advocat de la companyia.

Maestre va assenyalar que “arbitratges n’hi ha hagut molts a la història d’Andorra”, però que, segons li van confirmar des del departament de Treball, en el context de “conflictes col·lectius és el primer” cas que es dona. De la mateixa manera, l’advocat va sostenir que no se li va especificar en cap moment durant la trobada, però que entén “que la decisió final se’ns comunicarà via telemàtica, ja que no ens han convocat a cap acte de manera física”. Preguntat per les reclamacions posteriors que puguin fer les dues parts després del laude emès per la taula d’arbitratge, va asseverar que aquest “és un procediment judicial equivalent a una sentència” i que, per tant, si s’hi vol recórrer “ja és decisió de cadascú com fer-ho”.

La reunió ha durat prop de cinc hores, atès que ha començat a dos quarts d’onze del matí i va finalitzar pels volts de dos quarts de quatre de la tarda. L’acte va tenir lloc a l’edifici administratiu del Prat del Rull i va comptar amb la presència d’una jutge mediadora i de dos advocats. A les deu del matí es va convocar una assemblea oberta de xofers, en què es demanava als companys de feina anar a donar-hi suport.

RECLAMACIONS DELS XOFERS

El conflicte s’ha anat tensant les últimes setmanes. A les denúncies sobre l’empitjorament de les condicions laborals, se n’han sumat d’altres, com ara que xofers contractats, majoritàriament de Llatinoamèrica, “estan fent la feina amb el carnet d’autobús petit”, mentre “esperen a obtenir el certificat corresponent”. Depèn de l’acord que Andorra tingui amb el país de procedència que l’homologació d’aquesta titulació pugui variar o trigar més temps.

Un dels punts de conflicte entre les dues parts és la rebaixa dels sous als xofers d’entre 300 i 400 euros. Segons el comitè, ha sigut una acció realitzada sense “avís” i que ha afectat sobretot els conductors amb més anys.