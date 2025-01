Un intern de la presó activa el protocol per risc de suïcidi

Un intern del centre penitenciari de la Comella va ser atès dimecres a l’hospital després d’haver amenaçat d’autolesionar-se, segons ha pogut saber el Diari. El reclús, un ciutadà francès acusat de violació, va comunicar a la seva advocada que tenia la intenció de suïcidar-se aquella nit. La lletrada va alertar el personal penitenciari, que va activar el protocol corresponent i va mobilitzar el servei mèdic del centre. A partir de la valoració inicial, es va decidir derivar l’intern a la unitat de psiquiatria de l’hospital.

El trasllat es va fer sota la supervisió d’agents del cos de seguretat. Un cop al centre sanitari, el reclús va ser atès per especialistes, però no va passar la nit a la cel·la per a persones privades de llibertat del centre hospitalari, ja que va rebutjar quedar-s’hi. Després de rebre atenció mèdica, va ser retornat al centre penitenciari de la Comella.

Un cop a la Comella, el pres va ser reubicat temporalment en una cel·la amb videovigilància com a mesura de prevenció. Aquesta cel·la, però, també estava ocupada per un altre intern, que hi era per haver-se negat a prendre la medicació receptada, com a forma de protesta. Els dos interns van compartir l’espai sota supervisió contínua fins que dijous el servei de psiquiatria va valorar que el ciutadà francès podia tornar a una cel·la normal. Segons fonts consultades, se li ha assignat un altre intern que l’haurà de controlar de prop per evitar nous episodis de risc.