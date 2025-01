Espot treu ferro al pla d’habitatge de Sánchez per embrionari

El cap de Govern, Xavier Espot, va enviar ahir un missatge de tranquil·litat a la ciutadania respecte a la mesura que va anunciar l’executiu espanyol mitjançant la qual s’aplicarien taxes de fins al cent per cent sobre la compra de pisos als extracomunitaris. “Hem de ser prudents, ni tan sols sabem quin serà el tenor exacte de la proposta ni si acabarà prosperant”, va explicar Espot als mitjans durant la celebració de l’escudella d’Escaldes.

“Ni tan sols sabem quin serà el tenor exacte de la proposta ni si acabarà prosperant” Xavier Espot, Cap de Govern

De la llei espanyola només se’n coneix el titular que va donar Pedro Sánchez i encara no hi ha cap escrit que detalli exactament les mesures. Per tant, i fins que el Govern no tingui accés al text, a hores d’ara no es poden donar respostes “lapidàries” sobre si l’acord d’associació evitaria que la mesura afecti els andorrans. El que el cap de Govern va deixar clar és que tota legislació exterior que tendeixi a “dificultar qualsevol mena d’acte o negoci jurídic per als extracomunitaris” serà molt més fàcil de superar si “tenim un acord que ens permeti pertànyer al mercat interior”. En aquest sentit, va afegir que la tendència de la Unió Europea apunta cap a la protecció mútua entre els 27 estats membres, i això provoca que “els països que estiguin fora del club ho tinguin més difícil” per culpa de mesures com l’anunciada recentment a Espanya.

“Cal treballar de la millor manera possible perquè aquestes mesures no ens afectin” Xavier Espot, Cap de Govern

Espot va remarcar que, “òbviament, l’acord representa certes renúncies per part d’Andorra”, però que cal “posar sobre la balança quins futurs avantatges o inconvenients” portarà l’acord d’associació i, un cop posat tot en aquesta balança metafòrica, va afegir que “el temps sol demostrar que és millor formar part d’un club que tendeix a protegir-se a si mateix”.

Encara és aviat per saber si l’acord cobrirà les espatlles als andorrans que vulguin adquirir una residència a Espanya, però amb l’aproximació a Europa o no, Espot va deixar clar que el full de ruta a seguir ha de ser el de treballar “de la millor manera possible” perquè “aquestes mesures no ens afectin”. De moment, tenint en compte els convenis actuals firmats amb el país veí, cap serviria per frenar la pujada d’impostos espanyola, ja que el Trilateral preveu polítiques laborals, el CDI amb Espanya aborda la doble imposició i el conveni sobre fiscalitat a l’estalvi es restringeix a aquesta matèria.

Mentre l’executiu espanyol acaba de perfilar la mesura, l’ambaixada segueix “amb atenció” totes les novetats, tot i que de moment no hi ha hagut cap contacte oficial, ja que ara per ara només se’n coneix l’anunci i s’ha “d’acabar de perfilar” abans d’iniciar els contactes si s’escau, va acabar Espot.

El pla anunciat per Sánchez inclou 12 reformes per millorar la situació de l’habitatge a Espanya, entre les quals una modificació legal per establir una exempció fiscal del cent per cent de l’IRPF a propietaris que lloguin segons l’índex de preus de referència, una aplicació de l’IVA a pisos turístics en zones tensades i la creació d’un sistema de garanties públiques per protegir propietaris i llogaters que participin en el sistema de lloguer assequible.

BONES SENSACIONS DESPRÉS DE LA REUNIÓ AMB EL SEP “La reunió amb el sindicat va anar bé i crec que hem aconseguit un vot de confiança i la voluntat de treballar conjuntament.” Aquesta va ser la valoració de Xavier Espot de la trobada entre el Sindicat d’Ensenyament Públic (SEP) i els ministres d’Educació i Funció Pública que es va celebra dijous a la seu del Govern.



El cap de Govern va reafirmar la “mà estesa” per continuar les negociacions i va remarcar que les mesures que reivindiquen els docents “són decisions que cal estudiar bé, ja que es financen amb diners públics i no ens podem precipitar a l’hora de prendre decisions”, però va deixar clar que la voluntat de l’executiu és respondre a les demandes del sindicat dins “un termini raonable” i “dignificar la feina dels treballadors públics”.