Una entitat religiosa requerirà 20 membres per poder-se constituir

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La comissió legislativa de Justícia i Interior ha tancat el debat relatiu al projecte de llei del registre d’entitats religioses amb alguns canvis fruit de les esmenes dels grups parlamentaris, com la que eleva a vint el mínim de persones que necessitarà un col·lectiu per constituir-se, en la qual almenys hi ha de participar una persona major d’edat amb plenitud dels seus drets. El text aprovat per l’executiu fixava aquest mínim en cinc persones i la modificació és fruit d’una esmena demòcrata. El concepte d’entitat religiosa inclou esglésies, confessions i comunitats religioses, i es reformula allò que no se’n considera; el text apunta que “a l’efecte d’inscripció al registre, les entitats i associacions centrades en l’estudi i l’experimentació dels fenòmens psíquics i parapsicològics o en la difusió de valors humanístics, espiritualistes o altres finalitats anàlogues alienes a les religioses no es consideren entitats religioses”.