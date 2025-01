Canvis d'hàbits en alguns animals per la presència humana a la muntanya

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L'auge de la presència humana a la muntanya ha comportat alguns canvis d'hàbits en els animals. Per evitar encontres amb les persones en el medi, algunes espècies s'han tornat més nocturnes del que eren anteriorment. Un fet que no comporta cap conseqüència negativa per aquests, però sí que denota que la fauna no es troba massa a gust compartint ecosistema amb les persones. Tot i això, amb l'augment de la gent a la natura, també hi ha alguns exemplars que s'han acostumat a l'ésser humà i es deixen veure més sovint.

"L'os no és molt nocturn i surt a la nit per evitar la presència humana, el gat fer també s'ha tornat més nocturn i el mufló igual", explica el director del cos de banders, Ferran Teixidó. Aquest fet és perquè alguns dels animals no els agrada la presència humana i "per evitar la confrontació" han modificat alguns dels seus costums, detalla el bander.

En canvi, hi ha altres exemplars que s'han habituat més als excursionistes, com per exemple les llúdrigues, que se les pot observar en alguns estanys o en el riu. "S'ha acostumat a estar al riu Valira i també s'ha acostumat a la gent", comenta el responsable del cos. Com que en alguns espais del Valira els gossos no poden arribar en el lloc on es banyen les llúdrigues, això ha facilitat també que aquestes s'hagin acostumat a estar en aquest espai.

També ha passat el mateix amb les marmotes, ja que a l'estiu és fàcil trobar-les o sentir-les per la muntanya, tot i que en aquest cas es queden a prop del cau per una qüestió de "seguretat", indica Teixidó. El cos de banders ha vist com les guineus també s'estan acostumant als humans perquè han detectat que "baixen al Pas de la Casa a la nit durant l'hivern i passegen pels carrers buscant menjar perquè s'han acostumat a la gent", destaca el director del cos.

El límit entre el medi natural i l'urbà en el país és inexistent i en un futur s'hauran de col·locar uns contenidors especials perquè els animals no puguin agafar el menjar de les escombraries i s'acostumin a habitar a les zones urbanitzades. Teixidó apunta que aquests contenidors s'hauran d'instal·lar sobretot quan l'os estigui més estès i consolidat pel territori "perquè no puguin agafar el menjar i perquè no entrin a les zones poblades". Aquesta mena de contenidors, ja estan presents en alguns indrets, com per exemple a l'aparcament del parc de la Vall del Sorteny.

D'altres espècies s'han allunyat de les massificacions humanes, com pot ser la perdiu blanca. Aquest ocell s'ha desplaçat de les zones properes de les estacions d'esquí perquè són espais "amb molta activitat humana", precisa el responsable dels banders. Teixidó també explica que els animals caçables quan hi ha "presència humana marxen". Un exemple en són els isards, tot i que segons quina estació de l'any es poden acostar més a la població perquè els fa més pes el menjar. "A la primavera quan comença a sortir el verd baixen cap a zones més humanitzades i sembla que no ens tinguin por, tenen dependència d'aliment i han de baixar del bosc", puntualitza l'especialista en fauna.

En canvi, les bèsties que no són caçables "es poden acostar més a les persones", com és el cas de la llúdriga, la marmota o la guineu. "Les llúdrigues les pots veure nadant pel Valira i no tenen por", esmenta Teixidó.