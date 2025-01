Una avaria "important" deixa el Funicamp sense funcionament

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Una avaria "important" ha deixat aquest matí el Funicamp sense funcionament. Per sort, segons han apuntat fonts de Grandvalira Resorts, l'afectació s'ha produït a les 9 del matí, quan no hi havia gaira gent a la pista. Així i tot, la falla tècnica ha obligat a "evacuar" uns esquiadors que han estat transportats en el mateix telecabina, que es podia moure, però a velocitats baixes, fins a l'estació intermèdia dels Cortals i des d'allà han estat traslladats en autobús fins a altres pistes per continuar gaudint del dia d'esquí.

Per garantir la mobilitat, Grandvalira Resorts ha activat diversos serveis alternatius que funcionaran al llarg del dia. Entre Encamp i Canillo s’ha posat en marxa un recorregut circulatori de busos que connectarà l’estació G1 d’Encamp amb el telecabina de Canillo (operat per Ensisa). Aquest servei estarà operatiu durant tot el dia, amb parades regulars per facilitar l’accés dels usuaris a altres punts d’interès de la zona.

Entre Grau Roif i Encamp a partir de les 14 hores es disposarà d’un servei addicional de bus que unirà el pàrquing del Cubil, situat a Grau Roig, amb l’estació del FUNICAMP a Encamp. Aquest servei de transport seguirà les parades habituals en el recorregut, per tal de facilitar la connexió amb altres infraestructures i serveis de la zona.