Un urbanisme més social

Crear comunitat per dissenyar les ciutats del futur. Aquesta va ser la tesi principal que va defensar la urbanista Itziar González en la conferència Arquitectura social. Com rescatar els barris, viles i ciutats de la mà dels seus habitants, celebrada ahir al Col·legi Oficial d’Arquitectes en el vuitè cicle de xerrades organitzades per l’entitat. “A Andorra veniu d’una tradició en què el poder ha estat molt centrat en pocs agents i repartir-lo ara costa. Qui té el privilegi no pensa que el ciutadà li pugui dir alguna cosa. Per tant, canviar això és un procés”, va explicar González. La professional catalana va assenyalar que no tan sols al país, sinó que “a tot arreu” s’ha dedicat massa espai al vehicle privat, però això “té a veure amb el fet de no haver creat comunitats que s’organitzin per una mobilitat sostenible”.