Un turoperador portarà esquiadors de Polònia des d'Alguaire

Un turoperador de Polònia estrena avui vols d'hivern a l'aeroport de Lleida-Alguaire amb la finalitat de portar esquiadors a Andorra, tal com avança aquest matí el diari català Segre. La firma Itaka noliejarà avions de la companyia Polish Airlines tots els divendres fins al 21 de març, amb un vol d'anada i un de tornada, i el preu dels bitllets, amb sortida des de l'aeroport Chopin de Varsovia, estarà per sobre dels 207 euros. Una vegada a Alguaire, els viatgers agafaran autobusos per viatjar directament a Andorra. Amb aquest anunci, l'aeroport català torna a tenir operadors turístics al cap de dos anys, segons informa el mitjà català.