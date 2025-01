Reunió de mediació entre Coopalsa i els conductors per evitar la vaga

Coopalsa i els seus conductors es reuneixen per evitar la vagaFernando Galindo

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els treballadors de Coopalsa s'han reunit amb els seus advocats i amb els de l'empresa, així com amb el director, Gabriel Dallerès, durant una Taula d'Arbitratge. Aquesta ha de ser una fórmula d'acord entre les dues parts per evitar la vaga dels conductors d'autobusos. La reunió s'ha produït a l'edifici administratiu del Prat del Rull, a les 10:30 hores, abans a les 10:00 hores s'ha convocat una assemblea, a través de Telegram, oberta de xofers on es demanava als companys de feina anar a deixar el seu suport. Es preveu que la reunió s'allargui durant les pròximes hores.