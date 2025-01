Pla de salut sexual amb accions contra l’addicció al porno

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El ministeri de Salut ha exposat algunes de les accions que es realitzen o que estan en projecte enfocades a la lluita contra les addiccions, en resposta a preguntes del conseller socialdemòcrata Pere Baró. El parlamentari s’interessava per les accions vinculades al pla integral de salut mental i addiccions (Pisma) englobades en l’abús de l’alcohol, el joc, internet i el sexe. En la contesta, la titular del ministeri, Helena Mas, repeteix en diverses ocasions que “el Pisma no inclou accions dirigides a patologies concretes, sinó accions transversals, que s’agrupen al voltant de sis eixos al tomb de la planificació, la governança, l’organització i la disposició de recursos, posant el focus en l’atenció centrada en la persona”, però recorda que la unitat de conductes addictives (UCA) vinculada al SAAS ja tracta l’alcoholisme, la ludopatia o els abusos relacionats amb pantalles i sexe, i que la incorporació dels psicòlegs a la cartera de serveis n’ha reforçat aquesta atenció. Quant a novetats, anuncia que una “prioritat” del ministeri per a aquest exercici és “la finalització d’un pla d’acció en salut sexual i reproductiva que inclourà entre les seves accions l’addicció al sexe i la pornografia”. Alhora, s’organitzarà una formació sobre masculinitats alternatives i prevenció dels efectes de la pornografia en la salut sexoafectiva “en breu” i dirigida a professionals de la salut, l’educació o la joventut, però també a associacions i població en general.