La nacionalitat andorrana perd pes i només la té el 45%

La població resident ha registrat canvis significatius, segons les dades més recents publicades pel departament d’Estadística. En data 31 de desembre, el nombre de residents ascendia a 87.097 persones, un augment del 2,3% (2.000 persones) respecte a l’any anterior. Tot i aquest creixement, que referma la tendència a l’alça dels darrers anys, destaca una reducció proporcional de la població amb nacionalitat andorrana i un increment notable de residents provinents de Sud-amèrica, que estan guanyant pes en l’estructura demogràfica del país.

El nombre de residents amb nacionalitat andorrana ha crescut fins a les 39.470 persones, un augment de l’1,3% respecte al 2023. Tanmateix, aquest col·lectiu representa actualment el 45,3% del total de la població, una proporció lleugerament inferior a la d’anys anteriors, fet que reflecteix una disminució relativa en el context general. En paral·lel, la població d’origen espanyol i francès, que històricament han estat els principals grups estrangers al país, ha registrat increments més moderats. Els residents amb nacionalitat espanyola han augmentat en 251 persones (+1,2%), arribant als 20.700 individus, mentre que els de nacionalitat francesa sumen 3.874 persones (+0,8%). Pel que fa al col·lectiu portuguès, es registra una disminució significativa de l’1,7%, amb una reducció de 150 persones respecte a l’any anterior.

L’evolució més notable, però, es troba en el grup classificat com a altres nacionalitats, que inclou majoritàriament ciutadans d’origen sud-americà. Aquest grup ha experimentat un increment del 10,4% respecte al desembre del 2023, impulsat especialment per la regularització de permisos temporals de residència i treball que han passat a categories més estables durant el 2024. En concret, la població d’origen argentí ha augmentat en 371 residents (+13,5%), arribant a les 3.126 persones, mentre que el col·lectiu colombià suma 337 nous residents (+34,4%) i el peruà, 199 (+34,7%). En conjunt, aquestes tres nacionalitats representen el 45,4% del creixement total d’aquest grup. També es registra un increment en el nombre de residents amb nacionalitat brasilera, que ha crescut un 12%, sumant 67 persones. Aquestes xifres confirmen la consolidació d’una tendència que ja s’intuïa en anys anteriors, amb l’arribada de col·lectius procedents de l’Amèrica del Sud atrets per oportunitats laborals al país.

La diversitat demogràfica del Principat és cada cop més evident, amb una pluralitat de nacionalitats que es reflecteix a totes les parròquies. Així, mentre que Andorra la Vella i Escaldes-Engordany continuen sent els nuclis amb més densitat de població, les parròquies d’Encamp i la Massana també han registrat increments notables. En el cas d’Encamp, el creixement anual ha estat del 2,9%, fins a les 13.200 persones, i a la Massana, del 2,1%, amb 11.837 residents. Per contra, les parròquies amb menys creixement han estat Ordino, amb un increment de l’1,9%, i Escaldes-Engordany, amb un 1,8%. Tot i això, Canillo és la parròquia que ha experimentat el creixement més alt, amb un augment del 4,1% respecte a l’any anterior.

L’edat mitjana de la població també aporta dades rellevants sobre l’evolució demogràfica. El 73,3% dels residents es concentra en la franja d’edat compresa entre els 15 i els 64 anys, fet que situa Andorra dins la tendència general dels països europeus amb una població activa predominant. Els menors de 15 anys representen l’11,3% del total, mentre que el col·lectiu de majors de 64 anys suposa el 15,4%, una proporció que ha anat augmentant progressivament en els darrers anys a causa de l’envelliment generalitzat de la població.

Una altra dada rellevant és la diferència entre la població registrada i la població estimada pel departament d’Estadística, que es manté en un diferencial del 6,6%. Mentre que la població registrada als censos parroquials ascendeix a 92.858 persones, la població estimada es calcula en 87.097. Aquesta diferència, atribuïda a ajustos administratius i processos de depuració dels registres, ha augmentat lleugerament respecte a l’any anterior, quan era del 6,3%. Aquesta situació varia segons les parròquies, sent Canillo la que presenta una major desviació percentual (+12,6%) entre població registrada i estimada.