L’executiu descarta aplicar la vinyeta turística a curt termini

El Govern descarta aplicar la vinyeta turística a curt termini. Així ho va expressar ahir Jordi Torres, ministre de Turisme, en resposta a una pregunta formulada pel conseller general de Concòrdia Pol Bartolomé. Torres va indicar que aplicar aquesta mesura recaptatòria sense tenir-ne garantida una implementació “sofisticada” i “poc fluida” podria implicar retencions a les carreteres (als accessos al país, especialment). “No estem prou madurs”, va dir en aquest sentit. A més a més, Torres també va avançar que el ministeri ha encomanat un estudi per poder valorar amb precisió l’augment de la taxa turística en períodes de màxima afluència, és a dir, tal com va indicar el ministre, durant els mesos de gener, febrer, març, agost i desembre. “Valorem que durant aquests períodes de l’any es pugui incrementar la taxa.” De fet, per a Torres la mesura que més bé funciona per fer “el control del flux de turistes” és la taxa turística, i és en aquest punt on es vol centrar Turisme: “Volem que es compleixi bé perquè ja hem hagut d’aplicar algunes sancions. Estem fent les inspeccions pertinents.”

Una altra qüestió a la qual va respondre Torres ahir a la tarda durant la sessió de preguntes orals al Govern va ser la relativa a les estratègies turístiques del Govern i Andorra Turisme, que el conseller del PS Pere Baró considera oposades: “El Govern va per un costat i Andorra Turisme per un altre”. Baró va acusar Andorra Turisme de marcar les polítiques turístiques (amb projectes de caràcter “massiu”) del Govern, que defensa una orientació sostenible del sector. Torres, per la seva part, va negar un domini de l’estratègia per part d’Andorra Turisme. “Les accions sempre es consensuen amb Govern.” Pel que fa a les campanyes d’atracció d’Andorra Turisme, en les quals Baró considera que s’abusa de la comunicació en anglès, Torres va assenyalar que moltes accions es fan per atraure visitants que vinguin de “lluny de les nostres fronteres” perquè l’arribada de turistes espanyols i francesos “ja està equilibrada”. “Els usuaris que més pernocten també són els que fan una despesa més elevada.”

Intervenció de Jordi Torres, ministre de Turisme.CONSELL GENERAL

Quant a la contribució d’Andorra Endavant al debat, la consellera Carine Montaner va elogiar la feina feta des del ministeri i Andorra Turisme. “Hi ha gent implicada i hem vist, per exemple, com ha augmentat l’arribada de turistes francesos d’alt poder adquisitiu.” Montaner creu que una línia d’èxit pot ser la prolongació de les estades: “Els que més dormen a Andorra són els que més gasten.” El ministre, finalment, va sintetitzar el treball prioritari de Turisme en tres eixos: desestacionalitzar l’arribada de visitants, augmentar les pernoctacions dels turistes i millorar la formació del personal per oferir un bon servei.

Gestió museística “insuficient”

Vela (PS) va acusar el Govern de manca de política cultural. Considera que la gestió museística és “insuficient”. La consellera, crítica amb el ‘projecte Thyssen’, en va demanar “un replantejament”.

Una llei d’aplicació complexa

La ministra d’Interior va al·legar “complexitat” per justificar la demora dels reglaments de la Llei de protecció civil (2022).

MOLNÉ ADMET QUE EL 2024 ES VAN DETECTAR CASOS DE REAGRUPAMENT IRREGULAR La ministra d’Interior, Ester Molné, va reconèixer ahir que l’any passat es van registrar casos de reagrupament irregular. “Vam detectar situacions en què persones que van sol·licitar reagrupar una persona n’acabaven reagrupant dues o tres més il·legalment.” Per evitar, precisament, escenaris com aquest i també per controlar el creixement demogràfic, el Govern va incrementar el 2024 els requisits econòmics per poder reagrupar (avui, un resident que vulgui reagrupar ha de garantir que té uns ingressos mensuals superiors al salari mínim i per cada persona que vulgui unir al nucli haurà de demostrar l’ingrés d’un salari mínim més; en el cas dels menors, és el 70% del SIM). Preguntada pel model migratori del Govern, Molné va destacar l’augment de les exigències de l’executiu, que el 2024 també va reduir els contingents de les autoritzacions de treball. A més, va exposar les mesures previstes a la llei òmnibus (en tràmit parlamentari). Molné va assegurar, finalment, que l’aplicació de l’acord d’associació no “suposarà canvis rellevants” en matèria migratòria. “No dispararà el creixement demogràfic.”