Joao de Melo, nou representant de relacions internacionals del PS

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Joao de Melo, fins ara membre del Comitè Executiu i tresorer de la Joventut Socialdemòcrata, ha estat nomenat nou representant per a les relacions internacionals del Partit Socialdemòcrata. La decisió, segons informa el PS en un comunicat, es va aprovar per unanimitat, amb l'objectiu de mantenir les relacions internacionals amb els partits socialistes i començar-ne de noves. Així doncs, de Melo iniciarà converses amb els partits socialistes dels països veïns i, posteriorment, contactarà amb altres membres per establis noves relacions.