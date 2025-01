Govern renova el web per simplificar l'accés a la informació

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern d’Andorra ha posat en marxa la nova versió del seu portal oficial, www.govern.ad, com a part de la seva estratègia de transformació digital i modernització administrativa. Amb aquesta renovació, el portal centralitza tots els serveis i tràmits en una sola plataforma, oferint una navegació més senzilla i intuïtiva que permet a la ciutadania accedir a tota la informació amb menys clics i un llenguatge clar.

La nova web garanteix l'accessibilitat universal, adaptant-se a diferents dispositius com mòbils, tauletes i ordinadors, sense perdre funcionalitat. A més, centralitza la informació de contacte i inclou funcionalitats com formularis per enviar dubtes i suggeriments, així com un apartat d’actualitat amb totes les notícies publicades de manera integrada.