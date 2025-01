La reunió entre el Sindicat de l’Ensenyament Públic (SEP) i els ministeris d’Educació i Funció Pública no ha convençut els docents, que mantenen sobre la taula la possibilitat de decretar la vaga a la pròxima assemblea que celebraran, el dia 21. “La reunió ha anat més o menys, no hem tingut resposta de tot el que voldríem i estem en posicions molt separades”, va explicar el secretari general del sindicat, Sergi Esteves, a la sortida de la reunió.

Tot i que no va ser tot el que esperaven, la trobada va servir als mestres per obtenir un full de ruta amb dates marcades per respondre a les seves demandes i des d'Educació entenen que es van atansar posicions malgrat els docents contemplin la possibilitat de convocar una aturada laboral com una de les mesures de pressió, segons fonts del departament. Els ministres Ladislau Baró i Trini Marín es van comprometre amb el SEP a marcar un termini “entre el febrer i el juny” per dur a terme diverses taules de negociació per tractar la política retributiva i la carrera professional. D’altra banda, també van avançar que el 15 de febrer com a molt els professors tindran enllestit l’estudi sobre la seva situació econòmica, un text que la resta de cossos uniformats rebrà el pròxim dia 29.

Un altre punt que van aclarir a la reunió va ser que les graelles salarials dels cossos especials no poden anar separadament i que, tal com Marín va explicar als docents, l’aplicació s’ha de fer conjunta per a tots els cossos.

Un calendari definit és un principi, però Esteves va reiterar que el que demanen és “prioritat per treballar els projectes que afecten Educació” i resoldre un problema “sistèmic” que plana sobre el cos de docents. “Tenim una manca de professors, mestres i personal important, i si no es prioritza la política retributiva dels projectes que fa anys que reivindiquem estem veient que amb les jubilacions que venen no tindrem prou personal l’any que ve per poder suplir les baixes”, va lamentar Esteves.

El següent pas serà transmetre el calendari a la resta de membres del SEP durant l’assemblea del dia 21, però Esteves va deixar clar que totes les opcions continuen sobre la taula. Així doncs, els prop de 600 assemblearis decidiran dimarts vinent quines mesures prenen. Entre les opcions hi ha la de demanar una reunió amb el cap de Govern, Xavier Espot, “perquè sigui conscient que prioritzar l’educació és urgent”, o començar la vaga, una possibilitat que va començar a sonar a l’última assemblea i que, “com a comitè, no podem retirar, perquè ho han de decidir els afiliats”, va acabar Esteves.