Un cotxe aparcat es desfrena i bolca en un terreny en obres

Un vehicle estacionat en una zona propera a l’avinguda Joan Martí del poble d’Encamp es va desfrenar ahir pels volts de dos quarts de quatre de la tarda i va acabar bolcant en una parcel·la en obres. El conductor no es trobava dintre el cotxe en aquell moment i sortosament l’incident tampoc va provocar cap dany personal en el trajecte descontrolat del vehicle fins a acabar a l’interior del terreny. La policia, que es va desplaçar al lloc alertada del succés, va confirmar que únicament s’havien produït danys materials.

D’altra banda, el cos d’ordre es va mobilitzar per un altre accident amb danys materials ocorregut a la rotonda de la Margineda pels volts de les dotze del migdia que van protagonitzar dos vehicles, un de matrícula andorrana i l’altre d’espanyola. Els dos vehicles van topar a l’interior del punt rodó i un d’ells va quedar enfilat parcialment a la rotonda a conseqüència del xoc. Fins a tres quarts de tres de la tarda la grua no va retirar el turisme, que ocupava una part del carril esquerre de la incorporació venint des de Sant Julià. Per aquest motiu el carril es trobava parcialment tallat.