Controlat amb una taxa de 2,26 després de patir un accident

Un conductor de 35 anys va ser controlat després de donar una taxa d'alcoholèmia de 2,26 g/l. Els fets van tenir lloc dijous al vespre, a la Massana, després que l'home, de 35 anys, patís un accident amb danys materials amb un altre vehicle a l'avinguda del Través. L'arrest es va produir a l'avinguda Sant Antoni, després que l'implicat marxés dels llocs dels fets.

La policia ha detingut durant la setmana dues persones més per conduir sota els efectes de l'alcohol. La primera es va produir s'ha produït aquesta matinada a Canillo a un home de 42 anys, que va donar 0,94 d'alcoholèmia. La segona, també durant la matinada d'avui, ha estat a un conductor de 48 anys, que circulava amb una taxa d'1,46 i sigut controlat a Escaldes, després de sortir d'un aparcament sense respectar la senyalització de la zona.

Els agents també han hagut d'actuar per detenir un jove, de 20 anys, per possessió de drogues a l'exterior d'un bar de Canillo. Durant el registre, la policia ha trobat un embolcall amb 0,3 grams de cocaïna. Finalment, un home de 37 anys ha sigut detingut per conduir amb el permís suspès.