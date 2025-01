Bombers s'entrena en la recerca de víctimes sepultades en allau

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El grup de rescat de muntanya dels bombers s'ha entrenat aquesta setmana en la recerca de víctimes sepultades en allau al Pla d'Espiolets, al sector Soldeu de Grandvalira. L'entrenament es realitza anualment i està organitzat per la marca tecnològica RECCO. Durant els entrenaments, on també hi han participat pisters d'Arinsal a més d'altres pisters de la globalitat d'estacions d'esquí andorranes, s'ha fet seguiments amb helicòpter a baixa altura i des de terra, amb diversos aparells que ajuden a trobar possibles víctimes sepultades sota la neu.

El cos també va realitzar ahir la pràctica de rescat en allaus que es porta a terme anualment amb el grup de suport de muntanya, el grup de rescat caní i els bombers infermers de la unitat sanitària. Durant la jornada, desenvolupada al sector Grau Roig de Grandvalira, es van repassar conceptes bàsics de rescat i tècniques de sondatge i palatge. Seguidament es va dur a terme un simulacre d'allau amb multivíctimes per posar en pràctica les habilitats individuals en recerca i socorrisme i la coordinació entre agents.