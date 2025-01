Vela demana al Govern “un replantejament” del ‘projecte Thyssen’

Susanna Vela, consellera del PS, acusa el Govern de manca de política cultural. Vela considera que la gestió dels projectes museístics del ministeri de Cultura és “insuficient”. La consellera, molt crítica amb el ‘projecte Thyssen’, n’ha demanat, aquesta tarda al Consell General, “un replantejament”. Per a Vela, en referència al trasllat del Museu Carmen Thyssen al futur Edifici Node d’Andorra Telecom, és incoherent “oferir un espai privat a una organització privada poc alineada amb el país”. “Caldria destinar un espai públic tan valuós a un projecte representatiu de la història de l’art del país”, ha afegit. Vela ha expressat que l’impacte augurat del museu “no ha arribat”. “Es van preveure 20.000 visitants anuals i aquesta xifra no s’ha assolit. Tampoc tenim dades qualitatives del projecte”.

Per la seva part, la ministra de Cultura, Mònica Bonell, ha apuntat que el Govern “no qüestiona l’activitat i l’aportació de la col·lecció Thyssen”. “La cultura no es valora pel nombre de visitants ni per les xifres econòmiques. L’objectiu principal és fomentar l’art”. Bonell ha assegurat que l’última dada de visitants del museu (que ha registrat una davallada important) “no és una mala xifra”. Vela espera que la política museística del Govern se centri en les obres representatives de la identitat patrimonial andorrana i esperona al Govern a plantejar “un projecte alternatiu”, com ara la creació del museu nacional. El conseller de Concòrdia, Pol Bartolomé, també ha requerit la ministra per la possibilitat de combinar col·leccions (la pròpia del Thyssen i obres privades de fons andorrans) a la nova ubicació del museu.