El trompetista Erik Truffaz clourà la Temporada cultural francesa

L'edició 2024-2025 de la temporada cultural francesa (Saison Culturelle de la France en Andorre) reprendrà l'activitat durant el mes de gener amb els 20 esdeveniments programats i repartits fins al juliol. Un calendari que, enguany, tindrà més presència en els festivals de jazz del país com el Jambo Street o el Festival Internacional de Jazz d'Escaldes-Engordany i que no clourà en aquest darrer esdeveniment. Els plats forts s'han guardat per a les darreres dates amb la presència del reconegut trompetista Erik Truffaz i un espectacle de dansa anomenat 'Des Sentiers' que anirà a càrrec de l'Ex Nihilo, la companyia de dansa contemporània de Marsella amb la col·laboració de la Jo Dansa. Com ja és habitual, també s'han programat espectacles per a totes les edats de música, teatre, conferències literàries o cinema. "Un dels objectius de la cultura és fer reflexionar i si des de l'Ambaixada es pot permetre a contribuir a la reflexió genera, seré molt feliç" ha mencionat l'ambaixador de França a Andorra, Jean-Claude Tribolet.