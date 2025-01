Topada entre dos vehicles a la rotonda de la Margineda

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La rotonda de la Margineda ha estat l'escenari d'un petit accident ocorregut al voltant de les dotze del migdia on, una topada entre dos vehicles, un de matrícula andorrana i l'altra espanyola, ha obligat a mobilitzar una patrulla de la policia. Semblaria ser que un dels dos vehicles volia fer la rotonda i un altre s'incorporava a ella i, en aquest punt, haurien topat. L'accident ha estat de danys materials i fins a tres quarts de tres de la tarda la grua no ha retirat el vehicle que ocupava una part del carril esquerre de la incorporació venint de Sant Julià. Per aquest motiu aquell carril es trobava tallat, mentre els afectats intercanvien assegurances.