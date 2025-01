El tercer pagador universal continua en estudi per garantir que no tindrà un “impacte inflacionista”

La ministra de Salut, Helena Mas, ha assegurat aquesta tarda al Consell General que l’aplicació del tercer pagador universal continua en estudi per garantir que no tindrà un “impacte inflacionista en el sistema sanitari”. Mas ha apuntat que les conclusions de l’anàlisi de la implantació parcial d’aquesta figura (en col·lectius vulnerables) arribaran al novembre. “Cal dur a terme una anàlisi esglaonada. Veure quina és la tendència de la mesura”. Per tant, Salut demana temps per “disposar de resultats concloents”. Mas ha fet aquestes declaracions en resposta a una pregunta oral de la consellera del PS Susanna Vela, que ha demanat al Govern que deixi de “marejar la perdiu” i digui “si implantarà o no” el tercer pagador a tota la població: “Fa massa temps que discutim aquesta qüestió”. Mas ha reiterat que cal analitzar l’impacte d’aquesta figura de forma “rigorosa” a través de “dades i no d’idees; d’anàlisis i no de concepcions”.