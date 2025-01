Sis escoles participen en la 9a edició del WhatsApp relats

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Sis centres educatius d’Andorra van participar ahir en la novena edició del concurs de creació literària WhatsApp relats, dirigit als alumnes de 4t d’ESO i nivells equivalents, on també hi haurà escoles de l’Alt Pirineu i l’Aran. Per part del Principat hi participen centres de diversos sistemes educatius del país: les escoles andorranes de segona ensenyança de Santa Coloma, Encamp i Ordino, el col·legi espanyol María Moliner, el col·legi Mare Janer i l’Agora Andorra International School.

El concurs és impulsat i organitzat per l’Associació Llibre del Pirineu, el Servei Educatiu de l’Alt Urgell, el ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats del Govern, l’ajuntament de la Seu d’Urgell i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, i compta amb el suport de l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (Idapa).