Salut ha format a 1.584 alumnes per prevenir el consum d'alcohol i drogues

Salut ha format a 1.584 alumnes de quart de secundària i equivalents en 66 tallers de prevenció de consum d'alcohol i drogues, realitzats entre el 2021 i el 2024. En aquest sentit, el ministeri també ha exercit formació a uns 283 professionals dintre el Pla Integral de Salut Mental i Addiccions (PISMA) des del 2021. Així ho ha explicat la ministra de Salut, Helena Mas, en una resposta escrita al conseller general socialdemòcrata Pere Baró, on es demana sobre el PISMA. Respecte a les formacions a l'alumnat, Salut ha realitzat més de 200 tallers específics contra el consum d'alcohol, dels quals s'han format alumnes de secundària, batxillerat i formació professional. Les formacions a agents es realitzen de manera periòdica i són dirigides a tècnics de joventut comunals i de govern, monitors de lleure, docents i policies, entre d'altres.

El conseller general, Pere Baró, demanava sobre mesures dutes a terme pel Pla Integral en patologies concretes i la ministra de Salut ha contestat que el PISMA no inclou accions dirigides a patologies concretes sinó accions transversals que s'agrupen al voltant de sis eixos que es concreten en 62 accions, de les quals el 73% d'aquestes es troben iniciades, acabades i de continuïtat, mentre que 17 es troben pendents d'iniciar, el que representa un 27% del total de les accions. Mas ha justificat que algunes de les mesures pendents d'inici ho estan per motius com la gestió de la covid, que va demorar el desenvolupament de diversos projectes, o la contractació del tècnic de salut mental, que va finalitzar el passat mes de març del 2024, després de 5 edictes de contractació pública.