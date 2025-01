MyInvestor creix un 90 per cent el 2024

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

MyInvestor ha tancat el 2024 amb un creixement del 90 per cent, aconseguint un volum de negoci de 8.332 milions d'euros i un benefici net de 6,5 milions. El neobanc recolzat pel Grup Andbank, El Corte Inglés, AXA España i diversos family offices va arribar, l'any passat, als prop de 435.000 clients, deñs qials més de la meitat van contractar productes d'inversió. La rendabilitat mitjana obtinguda pels clients inversors va superar el 15% segons informa Andbank.

El saldo en productes d'inversió va aconseguir els 4.810 milions d'euros, representant un creixement del 126 per cent (2.689 milions més) respecte al desembre de 2023. Mentrestant, els productes d'estalvi van créixer un 68 per cent, incrementant en 1.246 milions i aconseguint un total de 3.086 milions d'euros. El saldo en préstecs hipotecaris i crèdits també va créixer un 5 per cent, situant-se en 434 milions d'euros, amb una taxa de morositat baixa, del 0,2 per cent.

Anbank ha informat que la gamma de productes MyInvestor s'ha ampliat el 2024 amb dos nous llançaments: MyInvestor Value PP, que replica la cartera del fons homònim MyInvestor Value; i MyInvestor Dividends, un fons de renda variable global creat a partir d'un acord comercial entre el neobanc i JPMorgan AM.

En termes de rendibilitats, els productes de la gamma MyInvestor han signat un bon 2024, apunta el banc. Dins les carteres indexades, destaca la cartera Metall, 100 per cent renda variable, amb una revaloració del 24,2 per cent, seguida per la cartera Rock, amb un creixement del 18 per cent. L'alternativa més prudent, la Cartera Estalvi que inverteix només en renda fixa a curt termini, va guanyar un 3,6 per cent l'any passat. Les carteres híbrides de Finanbest, que combinen fons de gestió indexada i activa, registren rendibilitats d'entre el 5,59 per cent i el 18,67 per cent, en funció del perfil de risc.

Quant als fons indexats, MyInvestor Nasdaq 100 guanya un 32,5 per cent, MyInvestor S&P500 Equiponderado s'anota un 18,1 per cent i MyInvestor Mercats Desenvolupats i Emergents, un 23,1 per cent el 2024, destaca Andbank. Els plans de pensions indexats també presenten retorns. MyInvestor Indexat S&P500 guanya un 32,5 per cent i MyInvestor Indexat Global, un 24,8 per cent el 2024. Els segueix MyInvestor Cartera Permanent PP amb un avanç del 12,1 per cent. Quant a la gamma de gestió activa, Finanbest Eficient Borsa Global s'apunta un 17,9 per cent i Finanbest Eficient Renda Fixa Mixta, un 8,1 per cent.

Per la seva banda, MyInvestor Cartera Permanent es revaloritza un 10,7 per cent. I MyInvestor Value, perd un 6,5 per cent. Carlos Val-Carreres, gestor del fons, defineix l'any com un període de sembra i confia en el bon acompliment del fons quan fluxos de capitals tornin a les petites companyies.