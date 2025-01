Molné al·lega “complexitat” per justificar el retard del desplegament de la Llei de protecció civil

Ester Molné, ministra d’Interior i Justícia, al·lega “complexitat” per justificar la demora del desplegament dels reglaments i plans inclosos en la Llei de protecció civil aprovada el 2022. “Soc conscient que són reglaments i plans que impliquen una feina molt tècnica”. La consellera general de Concòrdia Maria Àngels Aché ha retret la lentitud del Govern a l’hora d’implementar la Llei de protecció civil. Alguns reglaments que encara no estan elaborats, ha recordat Aché, són el del mapa de riscos, el del servei de trucades d’atenció d’emergència, el del centre nacional d’emergències, el de socorrisme, etc. “Hi ha més feina pendent que no pas acabada”, ha afegit la consellera, que demana “no ajornar més el desplegament de reglaments i plans per tal de garantir la seguretat dels ciutadans” [enfront de riscos naturals].

“Els terminis em preocupen poc si trigar més temps significa elaborar un bon sistema de protecció civil”, ha apuntat Molné. La ministra ha recordat que de sistema de protecció civil ja n’hi havia abans de l’aprovació de la llei del 2022. “El més important és poder desenvolupar correctament un sistema modern. Precisament, va ser aquest govern qui va impulsar la llei de protecció civil”. Molné ha reiterat que Interior descarta la construcció d’un edifici per encabir el futur centre nacional d’emergències: “Ja tenim espais òptims que poden acollir aquest centre. Avui, el preu de la construcció és molt elevat i el govern vol racionalitzar les despeses”.